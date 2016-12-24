حي الوعر المحاصر بحمص على شفا حفرةٍ من كارثةٍ إنسانية

خالد الحمصي: كلنا شركاء

فصل الشتاء يطرق أبواب حي الوعر في مدينة حمص، في ظل الحصار المطبق على الحي منذ حوالي 3 أشهر، وانعدام شبه تام للمواد الغذائية ووسائل التدفئة، ومناشدات أطلقتها كافة المؤسسات الإنسانية داخل الحي للمنظمات الإنسانية والدولية، تحملها كامل المسؤولية عما يحدث داخل الحي.

وأفاد “أبو ضياء” مدير جمعية إغاثية في حي الوعر، في حديث لـ “كلنا شركاء”، بعدم وجود استعداد لفصل الشتاء في ظل الحصار المطبق على الحي، علماً أنه يقطن في حي الوعر حوالي 6500عائلة، و6000 طفل دون عمر الخامسة، و8000 طفل من عمر السادسة وحتى العاشرة، مع انقطاع شبه تام للمواد الغذائية، ومادة حليب الأطفال.

وأشار “أبو ضياء” إلى انعدام كافة وسائل التدفئة، وذكر أن سعر ليتر المازوت في الحي إن وجد 4500 ليرة سورية، وسعر كيلو الحطب يقارب 350 ليرة سورية، ويستخدم الأهالي بعض النايلون القديم والبلاستيك والثياب المهترئة للتدفئة في ظل هذا البرد القارس.

ويذكر أن حي الوعر تعرض للقصف بصاروخين منذ عدة أيام أدى ذلك إلى خروج مركز الدفاع المدني عن الخدمة، واحتراق بعض آلياته، كما استهدفت قوات النظام المجمع العلمي وجمعية للأيتام في الحي، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة بشكل نهائي أيضا، وسقوط عدد من الجرحى جلهم من الأطفال.