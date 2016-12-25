تحطم طائرةٍ روسيةٍ متوجهةٍ إلى سوريا على متنها 83 عسكرياً

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تحطمت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد (25 كانون الأول/ديسمبر)، وعلى متنها 83 عسكرياً و8 من طاقم الطائرة، أثناء توجهها من روسيا إلى قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله إنه تم العثور على أجزاء من الطائرة المفقودة في البحر على بعد 6 كم من الشاطئ.

وأشارت قناة “الجزيرة” بأنه تم تحديد موقع تحطم الطائرة الروسية في البحر الأسود قبالة شواطئ منتجع سوتشي في روسيا.

ونقل موقع “سبوتنيك” الروسي عن مصدر أمني قوله إن طائرة “تو 154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، التي اختفت من الرادارات، وعلى متنها 91 شخصا، تحطمت على الأرجح في جبال إقليم كراسنودار جنوب روسيا، وحسب المعطيات المدققة، كان على متن الطائرة 91 شخصا، بمن فيهم موسيقيون وصحفيون”، وكانت على متن الطائرة فرقة الكسندروف للغناء والرقص.

ومن جانبه، أكد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية في بيان له أنه “أثناء القيام برحلة مخطط لها من مطار مدينة أدلر بضواحي سوتشي، عند الساعة 5:40 بتوقيت موسكو اختفت من الرادارات إشارات طائرة تو 154 بعد الإقلاع”.

وأوضح أنه كان على متن الطائرة 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم، مؤكدا أن كافة هيئات الإغاثة في المنطقة العسكرية الجنوبية تشارك في العمل للبحث عن الطائرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغه باختفاء الطائرة، مضيفا أن بوتين يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ.

وتوجهت مروحية من نوع “مي 8” من سوتشي إلى المنطقة التي تجري فيها أعمال البحث عن الطائرة المفقودة.