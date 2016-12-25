مقتل 3 ثوارٍ في سلسلة اغتيالاتٍ بريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى ثلاثة ثوار بينهم قائدان، وأصيب قائد الفرقة 23 بجروح طفيفة، اليوم الأحد (25 كانون الأول/ديسمبر)، في سلسلة عمليات اغتيال استهدفت كتائب الثوار ومواقعهم في ريف إدلب.

وأفادت مصادر ميدانية بأن مجهولين هاجموا فجر اليوم مقراً لـ (جيش إدلب الحر) في بلدة معرتحرمة بريف إدلب الجنوبي، واعتقلوا ثلاثة أشخاص كانوا في المقر، وكبولهم، ثم قتلوا اثنين منهم وهما “أحمد خطيب” قائد كتيبة الفرقان التابعة لفصيل (فرسان الحق)، أحد مكونات (جيش إدلب الحر)، والقائد العسكري “يونس الزريق”، في حيت ترك الشخص الثالث مكبل، ولاذ الجناة بالفرار بعد أن نهبوا السلاح الموجود في المقر.

كما قضى “مصطفى الجدعان” الملقب (أحد المرصد)، جراء إطلاق مسلحين النار على حاجز لحركة أحرار الشام الإسلامية في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

وأصيب العقيد “حسن رجوب” قائد (الفرقة 23) و3 من مرافقيه بجراح طفيفة، إثر محاولة اغتيالهم بإطلاق النار عليهم من قبل مجهولين على طريق (صلوة – قاح) في ريف إدلب الشمالي.

كما انفجرت عبوة ناسفة في أحد مقرات حركة أحرار الشام الإسلامية بالقرب من مدينة بنش بريف إدلب، بعد منتصف الليلة الماضية، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.