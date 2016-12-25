(جيش التحرير الفلسطيني) ينعى ثلاثةً من عناصره في معارك الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

لقي ثلاثة لاجئين فلسطينيين من مرتبات ميليشيا (جيش التحرير الفلسطيني)، مصرعهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام وميليشياته في غوطة دمشق الشرقية.

ونعت صفحة “جيش التحرير الفلسطيني / الاعلام الحربي” على “فيسبوك”، في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ثلاثة من عناصر ميليشيا جيش التحرير، برتبة (ملازم شرف)، وهم: (محمد علي أحمد رحمة، عبد الرحمن عدنان حسن، محمد موسى الخطايبي).

وأشارت إلى أن القتلى الثلاثة لقوا مصرعهم “فداء لوطننا سوريا أثناء معارك الشرف ضد العصابات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية، مزارع ميدعاني وحوش نصري”.

وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني إلى (195) ضحية، قتلوا خلال معاركهم مع الثوار.

كما نعت صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار” الموالية للنظام، أحد عناصر كتيبة المغاوير في الحرس الجمهوري، ويدعى “أيهم منيف معروف” من قرية حدادة بريف القدموس، والذي لقي مصرعه قبل أيام “أثناء تأدية واجبه الوطني في حرستا – حماية مشفى البيروني للأمراض السرطانية”.

وتشهد جبهة الميدعاني في الغوطة الشرقية اشتباكات يومية عنيفة، استعادت خلالها كتائب الثوار أمس السبت السيطرة على عدة نقاط كانت قد خسرتها قبل أيام، وكبدت قوات النظام وميليشياته خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.