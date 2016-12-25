تركيا تعلن مقتل 12 عنصراً من (داعش) في مدينة الباب

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أعلن الجيش التركي مقتل 12 عنصراً من تنظيم “داعش”، إثر استهدافه 134 مواقعاً للتنظيم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن عملية “درع الفرات”، وألقت الطائرات التركية منشورات على المدينة، تحث فيها الأهالي على مغادرتها لحين طرد “داعش” منها.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، بان الجيش التركي أصدر بياناً أعلن فيه “استمرار العملية العسكرية التي تجريها قوات المعارضة السورية بدعم جوي وبري من قواته للسيطرة على الباب، من قبضة التنظيم الإرهابي”.

وأكّد البيان، أن “الاشتباكات بين قوات المعارضة السورية ومسلحي داعش في محيط الباب، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من التنظيم، واثنين من عناصر المعارضة وإصابة آخر بجروح”.

وأوضح، أن “القوات المسلحة التركية قصفت بالأسلحة الثقيلة 134 هدفًا للتنظيم الإرهابي في المدينة، بعد تحديدها بواسطة الرادارات العسكرية”، كما أن “القوات الجوية التركية قصفت 6 أهداف تابعة لداعش في محيط الباب، ما أدى إلى تدمير 6 مقرات ومقتل 9 إرهابيين”.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة التركية تتابع عملياتها شمالي سوريا متخذة كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استهداف المدنيين أو تعرضهم للقصف، وأقدمت القوات التركية في هذا الإطار على توزيع منشورات باللغة العربية تحثّ المدنيين على البقاء بعيدًا عن مسلحي “داعش” والانتقال إلى مناطق آمنة.

وكانت غرفة عمليات (حوار كلس) المشاركة في عملية (درع الفرات) أعلنت أمس الأول تصديها لمحاولة تسلل تنظيم “داعش” على تلة الزرزور، وصد محاولة تسلل أخرى لميليشيات (سوريا الديمقراطية) على جب البرازي شرق الباب، وتكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح.