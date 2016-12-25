الرقة: (قسد) تسيطر على (جعبر) وتقترب من الطبقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات المنضوية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد سيطرتها على قرية “جعبر” الواقعة على بحيرة “سد الفرات” بريف الرقة الغربي.

وأوردت (قسد) في بيان لها اليوم أنها تمكنت في إطار المرحلة الثانية لحملة الرقة، من تحرير “قرية جعبر الشرقية” من سيطرة تنظيم “داعش”، بعد اشتباكات عنيفة اسفرت ايضا عن مقتل 38 من عناصر “داعش”، بحسب وكالة “هاوار” المقربة من (قسد).

وأشارت الوكالة إلى الهجوم البري على القرية جاء بعد غارات جوية من طيران التحالف الدولي، تبعه هجوم بريّ.

وتسعى (قسد) خلال حملتها إلى الاقتراب من مدينة الطبقة الاستراتيجية في ريف الرقة الغربي، ويفصلها عن المدينة الآن كيلومترات معدودة يجتازها نهر الفرات والبحيرة الواقعة خلف سدّ الفرات.