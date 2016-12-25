دبابتين و15 عنصراً خسائر قوات النظام على جبهات وادي بردى

وليد الأشقر: كلنا شركاء

دمرت كتائب الثوار اليوم الأحد (25 كانون الأول/ديسمبر) دبابتين لقوات النظام، خلال محاولتها اقتحام قرى في وادي بردى بريف دمشق، كما لقي أكثر من 15 عنصراً من قوات النظام مصرعهم أمس خلال اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

وتجددت محاولات قوات النظام وميليشياته اقتحام قرى وادي بردى من عدة محاورة، فدارت اشتباكات عنيفة مع الثوار على محاور قرى بسيمة ودير قانون والحسينية ومحور وادي مكة، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدف قرى وادي بردى موقعاً قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكدت صفحة “الهيئة الإعلامية في وادي بردى” على “فيسبوك” تدمير الثوار دبابتين لقوات النظام على محور وادي بسيمة، مشيرة إلى أن الاشتباكات لا تزال على أشدها، وسط قصف بصواريخ “فيل” يستهدف القرية ومحاور الاشتباك.

ووثق المصدر أمس مقتل ثلاثة من الثوار خلال صدّهم محاولات قوات النظام التقدم في محور وادي بسيمة، وأكد مقتل نحو 15 عنصراً وإصابة آخرين من قوات النظام وميليشياته خلال اشتباكات تجددت في محور “الجمعيات” في وادي بسيمة أمس.

وقضى شاب مدني في قرية دير قانون برصاص قناصة الحرس الجمهوري أمس، في حين أصيب طفل إثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم في قرية دير مقرن، التي تعرضت لقصف بأربعة صواريخ “فيل” إلى جانب عدد من قذائف الهاون.