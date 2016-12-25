فرقة (عمود حوران) تعين قائداً جديداً لها عقب استقالة قائدها السابق

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت فرقة (عمود حوران) اليوم الأحد 25 كانون الأول/ديسمبر، عن تعين قائد جديد لها، عقب استقالة قائدها السابق، وأصدرت بياناً جاء فيه “تعين محمد العليان الحريري بالأكثرية قائداً لفرقة عمود حوران بدلاً من علاء يوسف الحريري”.

وقال مراسل الهيئة السورية للإعلام محمد الحريري لـ “كلنا شركاء” إن تعيين القائد الجديد لفرقة عمود حوران أتى عقب استقالة قائد الفرقة الأسبق (علاء الحريري)، وأن التعين أتى ضمن سلسة من التغييرات التي طالت تشكيلات الثوار خلال الأسابيع الماضية، وكان منها استقالة قائد فرقة فلوجة حوران (أنس الزعيم) وتعين نائبه (رائد الراضي) قائداً جديداً للفرقة، بالإضافة لاستقالة مؤسس ورئيس المكتب السياسي لفرقة صلاح الدين (أحمد الحريري)، لتندمج الفرقة بعدها مباشرة مع فرقة الحسم إحدى أكبر تشكيلات الثوار بريف درعا الشرقي.

وأضاف أنه منذ مطلع الشهر الجاري، ونتيجة لتزايد الضغوط الشعبية، كان هناك إضافة لاستقالة عدد من قادة تشكيلات الثوار، عمليات اندماج كان أبرزها تحالف جيش الثورة، والذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري، وضم خمسة من تشكيلات الثوار، وهي (جيش اليرموك – جيش المعتز – لواء المهاجرين والأنصار – ألوية قاسيون) بقيادة النقيب (جهاد قدور).

وعلى صعيد آخر، تعرض القيادي في فوج المدفعية (مصطفى الكسم) لمحاولة اغتيال، وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بسيارة القيادي في فوج المدفعية (مصطفى الكسم)، مما أدى لإصابة اثنين في مكان التفجير ونجاة القيادي.

وأشار إلى أن العملية تعتبر الثانية من نوعها خلال الساعات الماضية، حيث تعرض القائد العسكري لغرفة عمليات البنيان المرصوص بدرعا البلد (أبو سيف أبازيد) لمحاولة اغتيال يوم أمس السبت 24 كانون الأول/ديسمبر، عن طريق زرع عبوة ناسفة بسيارته.