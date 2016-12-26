جمعية تركية تفتتح مخبزاً في جرابلس السورية بطاقة 70 ألف رغيف يوميا

كلنا شركاء: الأناضول

افتتحت جمعية “خيرات” التركية للمساعدات الإنسانية مخبزا آلياً في مدينة جرابلس، شمال شرقي محافظة حلب (شمال).

وأوضح، عبيد كوشغر، رئيس فرع الجمعية في ولاية “قهرما مرعش” (جنوبي تركيا)، للأناضول، أن المخبز يُنتج يوميا قرابة 70 ألف رغيف من الخبز.

وقال: “تمكنا من فتح المخبز بفضل مساعدات مواطنينا، نحن سعداء لتقديم خبز ساخن لأشقائنا المظلومين هنا؛ حيث سيتم توزيع الخبز على الآلاف من الأشخاص في جرابلس وقراها”.

وأشار كوشغر إلى وجود نازحين قادمين من مناطق أخرى مثل مدن “الباب” و”حلب”، و”الرقة” إلى مدينة جرابلس، التي عاد الاستقرار إليها، بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي، في إطار عملية “درع الفرات”، التي انطلقت في 24 أغسطس/آب الماضي.

وأضاف أن حملة المساعدات، التي اطلقتها الجمعية بالتعاون مع بلدية “قهرمان مرعش”، متواصلة، وأنهم بدأوا في إيصال ما جمع من مساعدات إلى جرابلس.