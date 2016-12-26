الفساد يستشري في مستشفى الباسل بطرطوس وأدويةٌ منتهية الصلاحية تعطى للمرضى

غيث علي: كلنا شركاء

استشرى الفساد في مفاصل مستشفى الباسل في مدينة طرطوس، حتى وصل بهم الحال إلى إعطاء المرضى أدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تعثير مناقصات يتوقف على إتمامها حياة مرضى، لترسوا في النهاية على أحد شركاء مدير المستشفى.

وأفاد موقع “الوطن أون لاين” بأن إحدى الأجهزة المختصة أوقفت رئيسة المخبر وأمين مستودع الأدوية في مشفى الباسل بطرطوس بعد أن تم الكشف على مستودع الأدوية، وتم العثور فيه على كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم تشميع المستودع بعد جرده، وسط تبادل للاتهامات بين الموقوفين وإدارة المشفى.

ونقل المصدر عن المدير العام للهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس د. محمد حبيب حسين قوله إن الكمية الموجودة في المشفى من دواء (فلاجيل) المنتهي الصلاحية هي للإتلاف وليس للاستخدام، وأن التوقيف تم للتأخر في عملية الإتلاف، مبيناً أن التحقيق جار للوصول إلى الحقيقة.

الصحفي الموالي للنظام “رمضان إبراهيم”، والذي يعمل كمحرر في صحيفة “النور”، كشف على صفحته الشخصية في “فيسبوك” تلاعب إدارة مستشفى الباسل بالمناقصات، وتحدث عن عرقلة لجنة المشتريات في المستشفى لعروض مناقصات لشراء مؤكسجات لعمليات القلب، لترسوا على أحد شركاء مدير المستشفى، متلاعبين بأرواح المرضى أولاً وبقوانين المستشفى ثانيا.

وقال “إبراهيم”: “توقف عمليات القلب منذ شهر وأكثر بسبب عدم وجود مؤكسجات، علماً أن آخر عرض أرخص سعرا ومناسبا أكثر لوضع المرضى، وليتبين بأنه غير ملائم للنظرة التجارية للإدارة ولجنة المشتريات، التي تزعم بانها تنتظر مناقصة تعرض للمرة الاولى خلال العام لتكون مرتعا للفساد والتلاعب غير ابهين بالجودة الفنية للمادة.

وأردف “اللجنة يتم استبدالها لتأتي اللجنة الثانية وتستلم والمضحك ان العروض مفتوحة وتحت الضغط والتهديد تبدل العلامة الفنية لصالح زياد التاجر الشريك لمدير المشفى علما ان هذه اللجنة رفضت سابقا التعامل مع هذه المادة ولا تملك الجودة الفنية لمنافسها ولا تخدم العمليات لمدة طويلة وهذا ما يحمل بعض المرضى اعباء مالية أكثر”.

أما بالنسبة للعرض المالي، فأوضح الصحفي “استدعي للعرض المالي ذلك الشريك غير مكترثين للعارضين المقدمين الآخرين وعند السؤال واعتراض العارضين يكون رد رئيسة لجنة العقود بان هذه المناقصة سوف تكون للمدعو زياد قبل فتح العرض المالي ورغم اعتراض العارضين على هذه الاجراءات التي لا تملك النزاهة والضمير تبقى لهذه اللحظة اجراءاتها سارية المفعول كذلك الامر في مناقصة عقد النظافة.

وختم الصحفي “إبراهيم”: “موضوع الفساد في مشفى الباسل كبييير، وقريبا سيتم فضح أولئك المتاجرون بحياة الناس”.

ونشر حساب لمراسل قناة سما الفضائية الموالية للنظام “هيثم يوسف” صوراً لمعاناة المرضى والعجّز في مستشفى الباسل في ظل تعطل المصاعد، وعلق على الصور قائلا: “من داخل المشفى معمرة ستصعد وتهبط عشرات الادراج من اجل صورة؟؟ بسبب تعطل مصاعد مشفى الباسل بطرطوس”.





