ورقة بحثية لـ (صلاح بدرالدين): عندما ينجح الفكر في ترسيخ ثقافة قبول الآخر             

Posted on 2016/12/26Posted in: مقالات وتحليلات

15730762_664116017101310_1114475807_n                             

صلاح بدرالدين: كلنا شركاء

  عندما ينجح الفكر في ترسيخ ثقافة قبول الآخر المختلف               

                                                يمكن انجاز الجبهة الموحدة ضد الارهاب      

                                                       ورقة مقدمة الى                                                                      

 ( ندوة ” الأمم الأربعة ” حول المشروع الديمقراطي والتحدي الارهابي – تونس 23 – 25 – 12 – 2016 ) 

الأصدقاء الأعزاء في المعهد العربي للديموقراطية       

  أحييكم جميعا وأتقدم بالشكر الجزيل على دعوتكم الكريمة

   لقد أحسنتم الاختيار فجمعنا هذا بمناسبة ( صفاقص عاصمة الثقافة العربية ) لايقتصر على النخبة الفكرية والثقافية العربية من المغرب والمشرق فحسب بل يشمل ممثلي شعوب أخرى ساهمت في تعزيز ونشرالحضارة الاسلامية والعربية وأقصد الكرد والأتراك والايرانيين ولاشك هناك بيننا من الأصول الأمازيغية أيضا وتحضرني الآن عشرات الأسماء ذات الأصول الكردية التي ساهمت منذ انتشار الاسلام في مختلف مناحي علوم التاريخ والفقه والاجتهاد وقواعد اللغة العربية ومن أبلى البلاء الحسن في الدفاع عن شعوب المنطقة والتصدي للغزاة وتحرير وانقاذ المقدسات مرورا بمن شارك في الكفاح التحرري ضد الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطني في التاريخ المعاصر خصوصا في سوريا والعراق وانتهاء بمواجهة الارهاب في هذه الأيام .

  وجميع هذه الأقوام شركاء التاريخ والحضارة عاشت خلال قرون بوئام وتفاعل ايجابي في هذه المنطقة باستثناء بعض الأحداث العابرة في مراحل معينة وبعضها بالرغم من قساوته لم يضع النهاية لجوهر العيش المشترك ومبادىء الاخوة والصداقة أقول أن هذه الألوان الأقوامية المتعددة الزاهية ومن ضمنها ذلك التنوع الديني والمذهبي الجميل الذي يمكن وبالضرورة أن يشكل عامل غنى وقوة لشعوبنا هو النواة – القاعدة الصلبة التي ستبنى عليها مفردات مشروع العقد التاريخي الجديد بين مكونات المنطقة التي تتمثل رمزيا في هذا الجمع الكريم في بداية القرن كرد حضاري على مختلف المحاولات الجارية الآن باتجاه التدمير والتفتيت وتغيير التركيب الاجتماعي والديموغرافي للمناطق بالقوة لدوافع عنصرية ومذهبية مقيتة وفي زحمة التنافس اللامبدئي واللاأخلاقي وطرح الخطط والمشاريع المثيرة للفتن مثل تحديات : دولة الخلافة في بحور من

15731475_664117223767856_932834686_n

15713250_664115907101321_305859652_n

Print Friendly

روابط ذات صلة:





Tags:

للحصول على الاخبار بشكل سريع يمكنكم الاشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك عبر الرابط:
https://www.facebook.com/all4syria.org