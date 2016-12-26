صور إعلاميين وشخصيات فنية قضوا في تحطم الطائرة الروسية

كلنا شركاء: العربية.نت

عقب انتشار خبر تحطم الطائرة العسكرية الروسية، في البحر الأسود يوم الأحد، التي كان على متنها 92 شخصاً بينهم 9 إعلاميين، تناقلت وسائل إعلام روسية صورة هؤلاء الإعلاميين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن الطائرة كانت تقل عسكريين روساً وأعضاء فرقة موسيقية عسكرية معروفة كانوا في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الجديد.

وبحسب موقع “life.ru” كان على متن الطائرة 68 موسيقياً من فرقة “الكساندروف” برفقتهم مديرها الفني فاليري خليلوف، إضافة إلى 9 إعلاميين تلفزيونيين، بواقع 3 من قناة One وأيضا 3 من قناة NTV ومثلهم عدد من قناة Star المعروفة باسم “زفيزدا” للروس، ممن نرى صورهم أعلاه، مع صورتين لضحيتين معروفتين، هما: رئيس إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية Anton Gubankov إضافة إلى Elizaveta Glinka وهي ناشطة اجتماعية معروفة باسم “الدكتورة ليزا” في روسيا.