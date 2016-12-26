تركيا تنشر مدافع ودبابات اضافية على الحدود مع سوريا

كلنا شركاء: أ ف ب

نشرت تركيا الاحد مدافع ودبابات اضافية على حدودها مع سوريا حيث تحاول انقرة استعادة معقل لتنظيم الدولة الاسلامية وتدور معارك ضارية كما افادت وسائل الاعلام.

وذكرت وكالة انباء الاناضول ان دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية على الاقل نشرت في اوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد على الحدود السورية.

وهذا الانتشار الجديد ياتي في وقت تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب معقل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا والتي يحاول مقاتلون سوريون معارضون بدعم من الجيش التركي السيطرة عليها متكبدين خسائر كبيرة.

وقتل 16 جنديا تركيا في المدينة الاربعاء، اليوم الاكثر دموية للجيش التركي منذ العملية التي بدأها في آب/اغسطس عبر الحدود مستهدفا الجهاديين وايضا المقاتلين الاكراد.

واعلن الجيش التركي انه قتل الاحد “12 ارهابيا من تنظيم الدولة الاسلامية” في هذا القطاع في حصيلة لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.

واكد الرئيس رجب طيب اردوغان السبت ان “العملية في مدينة الباب شارفت على الانتهاء”. واكد ان القوات التركية ستتجه لاحقا الى مدينة منبج شرقا حيث وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من واشنطن والتي تحارب تنظيم الدولة الاسلامية.

وتقع مدينة كركميش حيث نشر جزء من القوات التركية الاحد على بعد 40 كلم شمال منبج.

ودعم الولايات المتحدة للمقاتلين الاكراد في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية، اثار غضب انقرة التي تعتبرهم “ارهابيين” مقربين من المتمردين الاكراد في تركيا.

واعلنت تركيا انها ترفض دعم اي هجوم على الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا اذا شاركت فيه القوات الكردية.

وسيتم بحث هذا الموضوع مع ادارة الرئيس دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، كما قال اردوغان السبت.