وقفة إحتجاجية لسوريين في ليبيا تضامنا مع سكان حلب

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خرج العشرات من ابناء الجالية السوريّة المقيمة في مدينة مصراته الليبية مساء الجمعة في وقفة احتجاجيّة، عبّروا فيها عن تضامنهم مع أطفال وسكان حلب الذين يعيشون أوضاعا إنسانيّة صعبة في ظل القصف المتواصل على المدينة.

وندّدت الجالية السورية والمحتجون في هذه الوقفة بالدعم الروسي والإيراني لنظام بشار الأسد, وماوصفوه بالتخاذل والسكوت عمّا يجري في حلب من جانب المجتمع الدولي.

كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بخروج العائلات والمدنيين المحاصرين في الجزء المتبقي من حلب والذي يشهد أوضاعا إنسانيّة صعبة .

ويواجه النازحين من شرق حلب ايضا ظروف انسانية صعبة اذ قتل 5 مدنيين مساء الجمعة بسبب الاحوال الجوية والثلوج في ريف ادلب بحسب ما اعلنته مصادر طبية، وقالت مديرية صحة إدلب إن الضحايا 3 أطفال وامرأتان كانوا في خيمة على طريق حلب سراقب .

يأتي ذلك في وقت انهارت فيه أكثر من 50 خيمة على الأقل في مخيمات بريف إدلب الغربي من جراء تراكم الثلوج إثر عاصفة ثلجية ضربت الشمال السوري.

واشار مدير العمليات لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون جينغ، إلى أن 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نحو 9 ملايين يعانون من الجوع.