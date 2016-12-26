(داعش) يعتقل مسؤول الإمداد العسكري على جبهة مطار دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكد ناشطون اعتقال تنظيم “داعش” مسؤول الإمداد والتموين العسكري للتنظيم على جبهة مطار دير الزور العسكري قبل أيام، بتهمة السرقة من مستودعات أسلحة التنظيم.

وأفادت صفحة “فرات بوست”، بأن التنظيم اعتقل المدعو “أسامة الديري” الملقب بـ (أبو قصي الشامي) بتهمة التورط بسرقات في مستودعات الأسلحة الخاصة بالتنظيم، والتي تمد عناصره على جبهة مطار دير الزور العسكري ومحيطه بالذخائر المتوسطة والخفيفة.

وأضاف المصدر بأن التنظيم نقل “الديري” بعد اعتقاله إلى سجن الأمنيين في مدينة الميادين بريف دير الزور، مع العديد من عناصر التنظيم الذين هم على علم بتلك السرقات، أو شركاء له في نفس القضية، وأشار المصدر إلى أن أنباء أكدت أن “الديري” بحالة صحية حرجة بسبب التعذيب الذي تعرض له من قبل سجاني التنظيم.

وينحدر الديري، بحسب “فرات بوست”، من قرية البوعمرو في ريف دير الزور الشرقي، بالقرب من المطار العسكري، وهو من أكثر العائلات ولاءً للتنظيم في المنقطة، فله ستة أشقاء معظمهم يتبوؤون مناصب في التنظيم، الأول “فاضل الديري” أحد أمنين التنظيم في الريف الشرقي، والثاني “زاهر الديري” المسؤول عن الإذاعة الصوتية في مدينة الميادين، والثالث “منير الديري” المسؤول عن شرطة المرور وتنظيم السير في الميادين، والرابع “سمير الديري” كان يشغل منصب إعلامي على جبهة المطار العسكري وقد انتقل إلى الميادين ليشغل منصب أحد الأمنين هناك، والخامس “عدي الديري” وهو أحد تجار الأثاث المستعمل في الميادين، ومتهم بجرائم سلب ممتلكات مدنيين في قرى الريف الشرقي، وبيعها في الميادين ومحيطها، أما الأخ السادس فهو “ليث الديري” والذي ترك التنظيم منذ العام الماضي وفر إلى ألمانيا.

كما يشغل عم “الديري” المدعو “عيد الديري” منصب أمير العلاقات العامة في ولاية الخير والفرات، ومتهم بجرائم قتل أثناء دخول التنظيم المنطقة، وهو أحد الموالين له قبل دخوله دير الزور أواخر العام 2014، بحسب المصدر.