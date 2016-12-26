(تحالفٌ دفاعيٌ مشتركٌ) للدفاع عن المناطق المحاصرة بدمشق وريفها

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت العديد من البلدات والقرى المحاصرة في ريف دمشق، بالإضافة لحي القابون الدمشقي، عن تشكيل (التحالف الدفاعي المشترك)، للرد على أي خرق جديد من قبل قوات النظام للاتفاقات السابقة المتضمنة التهدئة والهدنة في المناطق المحاصرة.

وأفاد بيان نشره المنسق والناطق باسم التحالف، الدكتور “عبد المنعم زين الدين”، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه أمام استمرار الصمت الدولي عن جرائم النظام طوال ست سنوات وآخرها التهجير القسري لأهالي بلدات (داريا والمعضمية والهامة وقدسيا والتل وخان الشيح)، وفي ظل العدوان الهمجي القائم على قرى وادي بردى بغية تهجير أهلها وتغيير ديمغرافيتها، فإن البلدات الموقعة على البيان وهي (القابون، وبلدات القلمون الشرقي، وقرى وادي بردى، وتجمع الحرمون “تجمع بيت جن”)، تعلن عن تشكيل قيادة عسكرية موحدة.

وأضاف البيان بأن القيادة العسكرية الموحدة تنبثق عنها لجنة مفاوضات واحدة، تمثل المناطق الموقعة على البيان، مؤكداً أنهم سيكونون يداً واحدة ضد أي خرق جديد من قبل قوات النظام للاتفاقات السابقة المتضمنة التهدئة والهدنة في المناطق المحاصرة.

وأكد الموقعون على البيان أنهم سيشعلون الجبهات حتى يتوقف العدوان ومحاولات اقتحام البلدات وتهجير أهليها منها، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لجرائم التهجير القسري التي تطال الشعب السوري لصالح الميليشيات الوافدة، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة.

ودعوا بقية المناطق المهادنة والمحاصرة في دمشق وريفها للالتحاق بالتحالف الدفاعي المشترك لدمشق وريفها، حفاظاً على هذه البلدات من التهجير، ولتكون كلمتهم واحدة في الهدنة والقتال.