لواء صقور الجبل: (فتح الشام) اختطفت عدداً من عناصرنا

زيد المحمود: كلنا شركاء

اتهم لواء صقور الجبل اليوم الإثنين (26 كانون الأول/ديسمبر)، جبهة فتح الشام باختطاف عدد من عناصره في ريف إدلب، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأفاد بيان نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن جبهة فتح الشام داهمت صباح اليوم منازل عناصر لواء صقور الجبل بعد عودتهم من القتال ضمن (درع الفرات)، وأحالتهم إلى جهة مجهولة.

ونقل موقع “عنب بلدي” عن قائد لواء صقور الجبل “حسن حاج علي” (الخيرية) قوله إن أكثر من عشر سيارات تابعة لجبهة فتح الشام، هاجمت منازل بعض العناصر، في الساعة الخامسة فجرا، موضحاً “لم يمر سوى خمسة أيام على تبديل أولئك العناصر بآخرين، بعد قتالهم خلال معارك درع الفرات على مدار أربعة أشهر”.

وأضاف قائد اللواء أن اثنين فقط اعتقلوا، واقتادهم عناصر الجبهة، إلى مقر “العقاب” الأمني التابع لها في إدلب، لافتاً إلى أن المعتقلين هما (عبد المجيد الشيخ، ومحمد عفلوك، وهو رامي صواريخ “تاو” و“كونكورس”).

وأكد أن اللواء أرسل من يطالب بالعنصرين، إلا أنهما ما زالا محتجزين لدى فتح الشام، مردفاً “ليست المرة الأولى التي يعتقلون فيها عناصر من اللواء، فقد فعلوها قبل شهر باعتقال القائد العسكري أحمد هشوم، وأخلي سبيله بعد أن بصم على تعهد بعدم المشاركة في معارك درع الفرات”.