عرّاب مصالحة حلب لثوار وادي بردى: العناد لم يعد يفيد

وليد الأشقر: كلنا شركاء

وجّه (عمر الرحمون) الذي برز اسمه بشكلٍ كبيرٍ كطرفٍ مفاوضٍ عن النظام في مفاوضات خروج المحاصرين من حلب؛ رسالةً إلى أهالي وثوار منطقة “وادي بردى” داعياً إياهم إلى “المصالحة وحفظ ماء الوجه”.

وقال “رحمون” في تغريدة له اليوم على حسابه “تويتر”: وضع الريف الدمشقي الغربي بات واضحا، والعناد لم يعد يفيد، والمصالحة وحفظ ماء الوجه أفضل من المكابرة.

وختم تغريدته بعرض نفسه ليكون عراباً لمصالحةٍ في وادي بردى كما كان في حلب فقال “أنا جاهز للتدخل عندما تريدون”.

وجاءت تغريدة العائد مؤخراً إلى “حضن الوطن” بعد أن خاض مفاوضاتٍ مع كتائب الثوار في حلب برعاية روسية، أفضت إلى خروجٍ كاملٍ لأكثر من مئة ألفٍ من الثوار والمدنيين من الحصار في مدينة حلب.

https://twitter.com/omaralrahmon83/status/813249818164346884