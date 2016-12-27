بدأها بـ 20 مليون ريال… الملك سلمان يأمر بحملة تبرعاتٍ للشعب السوريّ

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أمر العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”، مساء الاثنين، بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الثلاثاء؛ لإغاثة الشعب السوري، ووجّه بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال (حوالي 27 مليون دولار) للحملة.

وقال بيان للديوان الملكي، إن الحملة تأتي “نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب، وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها”.

وأمر البيان الذي نقلته صحيفة “الخليج أونلاين” بأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، “تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً”، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقد دشن الملك سلمان الحملة بتبرعه بـ 20 مليون ريال (قرابة 5.3 مليون دولار)، كما تبرع ولي عهده الأمير محمد بن نايف، بمبلغ 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، وتبرع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بـ 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار).

وتأتي الحملة السعودية بعد قرابة أسبوع من اختتام اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر، فعالياتها التي خصصت هذا العام لحملة تبرعات لدعم مدينة حلب السورية، وصلت إلى 290 مليون ريال (قرابة 80 مليون دولار).