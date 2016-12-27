بعد رونالدو.. قائد ريال مدريد يبدي تضامنه مع أطفال سوريا

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلن قائد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، عن تضامنه مع المأساة التي يعيشها أطفال سوريا، وذلك بعد ساعات من رسالة وجهها زميله في الفريق، كريستيانو رونالدو، لأطفال سوريا.

ونشر راموس تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” مرفقاً إياها بصورة لطفلة سورية تحمل شقيقها الصغير وكتب: “هذه أيام فرح وتضامن يجب ألا ننسى التضامن مع أطفال سوريا فهم يستحقون أيضا أن يعيشوا طفولتهم”.

Son fechas de alegría y solidaridad.No olvidemos a los #niñosdesiria.Ellos también merecen ser solo niños.@unicef_es https://t.co/Wu9ee8zfdr pic.twitter.com/UiefQ3b1V8 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 23, 2016

أرفق قائد النادي الملكي تغريدته برابطٍ لمنظمة اليونيسيف الدولية، تحكي فيه المنظمة باللغة الإسلامية قصة الموت الجماعي والهجرة الإجبارية من حلب، في محاولةٍ للحصول على تبرعات لدعم أطفال سوريا.

وجاءت تغريدة راموس بعد ساعات من رسالة فيديو وجهها زميله في الفريق، كريستيانو رونالدو، لأطفال سورية، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واسى فيها أطفال سورية ودعاهم لأن يتمسكوا بالأمل وأكد دعمه لهم نظير الأحداث التي يعيشونها.